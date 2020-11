Dopo un lunedì ancora incerto, tra nuvole e banchi di nebbia, tempo in progressivo miglioramento a Piacenza.

Martedì 17 novembre – le previsioni Arpae – la mattinata sarà caratterizzata da nubi basse o nebbia in pianura, mentre sui rilievi è atteso sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia; nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 7 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 12 °C in pianura.

Mercoledì 18 novembre, al mattino in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 5 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 12 °C in pianura.