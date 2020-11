#Cuoreèragione. È il claim che accompagnerà l’edizione invernale dell’Open Week Unicatt di scena online fino a sabato 28 novembre sui canali social dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Un’intera settimana ricca di iniziative, webinar, dibattiti, dirette Instagram per illustrare alle future matricole sia i 44 corsi di lauree triennali e a ciclo unico delle 12 facoltà, sia i servizi e i luoghi dei cinque campus: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma. Durante la presentazione delle varie facoltà ci saranno studenti della scuola di giornalismo che intervisteranno i Presidi. Sono previsti anche incontri digitali con le famiglie e un webinar specifico per raccontare tutti i servizi dell’Università. Le giornate dedicate all’Open Week Unicatt, inoltre, sono supportate da un’articolata campagna promozionale sui principali quotidiani nazionali e locali, sui media digitali (social, SEA, mobile adv, display) e sulla radio. Tali attività sono state integrate da progetti di branded content sviluppati in partnership con Fanpage, Skuola.net, Studenti.it e Huffington Futuro.

In questo momento particolare l’Università Cattolica si avvale del piano #eCatt, una modalità di didattica aumentata che, basata sulla filosofia del “tutto il possibile in presenza, tutto il necessario da remoto”, garantisce a tutti gli iscritti di partecipare alla regolare attività didattica grazie a un ampio ventaglio di strumenti tecnologici. Infatti, spiega il Rettore Franco Anelli, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria «lo scopo fondamentale è stato attenuare, per quanto possibile, le ricadute sui percorsi di studio degli studenti e assicurare che non perdessero l’opportunità di andare avanti in modo ordinato e senza ritardi nella loro carriera di studenti». Per questo «è stato necessario compiere un’operazione d’urgenza, di traslazione della didattica sul web, realizzata con un impegno di risorse materiali e umane molto importante. Credo che si possa dire che la reazione sia stata tempestiva ed efficace e non ci sono stati ritardi nel sostenimento degli esami, facendo in modo che questi si svolgessero sia tempestivamente sia regolarmente».

Martedì 24 novembre è protagonista il campus di Piacenza e Cremona con Economia e Giurisprudenza facoltà presentata dalla preside Annamaria Fellegara insieme al professor Daniele Fornari, docente referente delle attività di orientamento.