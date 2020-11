#Cuoreèragione. È il claim che accompagna l’edizione invernale dell’Open Week Unicatt di scena fino a sabato 28 novembre sui canali social dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Un’intera settimana ricca di iniziative, webinar, dibattiti, dirette Instagram per illustrare alle future matricole sia i 44 corsi di lauree triennali e a ciclo unico delle 12 facoltà, sia i servizi e i luoghi dei cinque campus: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma. Durante la presentazione delle varie facoltà ci saranno studenti della scuola di giornalismo che intervisteranno i Presidi. Sono previsti anche incontri digitali con le famiglie e un webinar specifico per raccontare tutti i servizi dell’Università. Le giornate dedicate all’Open Week Unicatt, inoltre, sono supportate da un’articolata campagna promozionale sui principali quotidiani nazionali e locali, sui media digitali (social, SEA, mobile adv, display) e sulla radio. Tali attività sono state integrate da progetti di branded content sviluppati in partnership con Fanpage, Skuola.net, Studenti.it e Huffington Futuro.

Foto 2 di 2



Martedì 24 novembre è stato protagonista il campus di Piacenza e Cremona con Scienze agrarie, alimentari e ambientali presentato dal preside Marco Trevisan insieme al prof Edoardo Fornari.