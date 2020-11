Parte a Gossolengo il servizio di prestito bibliotecario a domicilio

La Biblioteca Comunale “Paolo Boiardi” di Gossolengo (Piacenza), in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020, rimarrà chiusa al pubblico fino al 3 dicembre 2020.

Per continuare a garantire il servizio di prestito agli utenti l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare, a partire da lunedì 9 novembre, il servizio “Libro in Viaggio” che prevede il prestito e ritiro libri sia al domicilio dei cittadini (per chi avesse difficoltà di spostamento) sia presso la sede del Municipio. Per tutti gli utenti iscritti in Biblioteca sarà così possibile richiedere i libri in prestito e riceverli direttamente a casa o ritirarli presso la sede del Municipio, previa prenotazione.

Gli utenti potranno prenotare i libri inviando una mail a biblioteca@comune.gossolengo.pc.it oppure telefonando allo 0523 770136 nelle giornate di lunedì e venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18; mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30. La consegna a domicilio avverrà il sabato pomeriggio negli orari concordati con la bibliotecaria in fase di prenotazione; il ritiro presso il Comune avverrà il giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 18. Per chi non fosse già iscritto alla Biblioteca sarà comunque possibile farlo compilando un apposito modulo da ricevere via mail; il medesimo modulo, compilato in ogni sua parte e corredato di documento di riconoscimento, dovrà essere a sua volta inviato via mail (anche come semplice foto) alla Bibliotecaria che provvederà all’iscrizione nel gestionale Sebina Next.

Per le prenotazioni è possibile consultare il catalogo on line del polo bibliotecario piacentino Leggerepiace (http://leggerepiace.it/SebinaOpac/.do); gli utenti iscritti riceveranno, inoltre, una mail tutte le settimane con cui saranno aggiornati sulle ultime novità editoriali. Anche sul sito del Comune (www.comune.gossolengo.it) sarà possibile consultare l’elenco con le ultime novità catalogate. Si ricorda che la durata del prestito è di giorni 45.

L’attivazione del progetto “Libro in viaggio” nasce anche dalla volontà di mettere a disposizione della comunità un vasto patrimonio librario da poco giunto in biblioteca grazie al fondo “emergenze imprese e istituzioni culturali” del decreto del ministro Franceschini per il sostegno dell’editoria libraria. Complessivamente sugli scaffali della Biblioteca trovano ormai posto 14000 volumi: solo nel mese di luglio i prestiti effettuati sono stati 362 (nel mese di luglio 2019 i prestiti furono 346) testimonianza questa del legame profondo tra la popolazione e la sua biblioteca.