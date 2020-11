Pazienti annullano visite e interventi, Baldino “Non abbiate paura, ospedale luogo sicuro”

Effetto covid sulla sanità: a Piacenza pazienti hanno deciso di annullare interventi già programmati per timori legati al contagio durante la degenza.

Il direttore generale Luca Baldino, nel fornire il report regionale sull’andamento dell’epidemia in provincia, rassicura chi deve ricorrere alle prestazioni sanitarie.

“La situazione di oggi è completamente diversa da marzo, l’ospedale è un luogo sicuro, più di altre situazioni – spiega -. Alcuni interventi chirurgici sono saltati perché la sera prima i pazienti hanno chiesto di rimandare. Non c’è motivo di rinunciare a una visita e a un intervento programmato e di non usufruire dei servizi sanitari: nel corso dell’estate abbiamo fatto un grande lavoro per garantire l’accesso all’ospedale, con percorsi puliti”. L’attività chirurgica generale e urologia verrà trasferita a Castelsangiovanni, alla Clinica Piacenza invece saranno eseguiti – in virtù di accordi già annunciati con la messa a disposizione di spazi aggiuntivi – interventi chirurgici di ortopedia e senologia, eseguiti da personale medico dell’Ausl di Piacenza.

Il numero dei positivi per numero di tamponi eseguiti continua ad essere alto, più della media regionale, anche se il numero dei sintomatici è diminuito, in percentuali, rispetto agli asintomatici. Il rapporto tra tamponi – positivi è del 9%, la media dei ricoverati è di circa 110 alla settimana, i pazienti in terapia intensiva sono 9, i decessi sono stati 6. Di questi, dice il direttore Baldino, uno riguarda una persona di 64 anni, senza patologie pregresse.

“Rispetto a due settimane fa la situazione dei ricoveri è sotto controllo, ma non bisogna sottovalutare – afferma il direttore generale – quanto sta accadendo. Occorre massima attenzione: per questo motivo alcune attività sono state spostate in altri presidi ospedalieri”.

Sul fronte delle scuole, il numero dei positivi segnalati è equamente distribuito tra i diversi ordine e grado: da valutare l’effetto delle nuove misure adottate dal Governo, adottate dalla giornata di oggi.