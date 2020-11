Per dieci anni ha lavorato sia per l’Ausl che per privati: denunciato medico per truffa

Lavorava sia per l’Ausl che per privati: medico denunciato per truffa dalla Guardia di Finanza di Piacenza.

Secondo quanto spiegano le Fiamme Gialle, l’uomo risultava infatti contemporaneamente in servizio presso il Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) in un presidio ospedaliero della provincia di Piacenza e presso una casa di cura nel cremonese, ad assistere gli anziani ospitati. Da questa anomala coincidenza i finanzieri del Comando Provinciale di Piacenza, nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria svolte a contrasto degli illeciti in materia di spesa sanitaria, hanno scoperto una truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale perpetrata da un medico che, a quanto risulta, per un decennio ha svolto incarichi professionali sia per conto dell’Ausl che per ulteriori committenti pubblici e privati, con guadagni indebiti per circa 800mila euro.

Come emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Piacenza, il professionista – impiegato contrattualmente per conto della Ausl di Piacenza – avrebbe omesso, per anni, di comunicare all’azienda lo svolgimento di altri incarichi professionali presso differenti strutture sanitarie pubbliche e private. “Falsificando le autocertificazioni – spiega la Guardia di Finanza -, lo stesso attestava di non svolgere altre attività per conto di soggetti terzi, violando, conseguentemente, i principi incompatibilità di incarichi e di unicità del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale. Tra le molteplici condotte illecite è stato inoltre accertato che il dottore svolgeva la professione sanitaria in distinte strutture ospedaliere nei giorni in cui risultava assente per malattia dal servizio per conto dell’Ausl piacentina. Il medico, infine, attraverso attestazioni non veritiere, risultava presente contemporaneamente nelle strutture sanitarie di Piacenza e Cremona per lo svolgimento delle proprie prestazioni professionali”.

Al termine dell’attività, il medico è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa ai danni dello stato e falso in atto pubblico. In relazione al reato di truffa – fanno sapere le Fiamme Gialle – è stata richiesta, al Pubblico Ministero titolare delle indagini, l’attivazione dell’istituto del sequestro preventivo finalizzato alla “confisca per equivalente” relativamente agli importi illecitamente percepiti, fino a circa 800.000 euro. Delle risultanze investigative è stata interessata anche la Procura Regionale della Corte dei Conti, alla quale è stato segnalato un danno erariale da disservizio relativo all’ammontare dei compensi percepiti indebitamente sia quando il medico prestava la propria assistenza ai pazienti pur risultando in malattia, sia quando operava contemporaneamente in due distinte strutture sanitarie.

“L’attività – evidenziano dal comando provinciale – conferma l’impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto alle frodi sanitarie, al fine di garantire il corretto impiego delle risorse pubbliche destinate ai servizi essenziali per i cittadini”.