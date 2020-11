Renate in vantaggio al Garilli (0-1) DIRETTA VIDEO

PIACENZA – RENATE 0-1 (in campo)

Anghileri al 14′

LA CRONACA

Partita combattuta nei primi 20 minuti ma il Renate ha mostrato più intraprendenza dei biancorossi.

Passa il Renate con un tiro preciso dal limite dell’area di Anghileri al 14′. Tiro forte con la palla che tocca il palo e si infila in rete. L’azione è scaturita da un calcio d’angolo che i nerazzurri si erano procurati con il tiro dalla distanza di Rada spizzicato da Vettorel.

Al 9′ ci prova Corbari dalla distanza, ma il suo tiro finisce nettamente a lato.

Primo corner del Piacenza al 5′ battuto da Palma, palla crossata male e che termina sul fondo.

1′ Partiti, primo pallone battuto dal Renate.

Al Garilli scendono in campo Piacenza e Renate per l’ottavo turno del girone A di serie C.

La partita viene trasmessa in chiaro sui canali ELEVEN SPORTS.

Otto i punti dei biancorossi reduci dalla vittoria esterna a Lecco, mentre ne hanno dodici i lombardi. Che dopo tre vittorie consecutive con Pro Vercelli, Pontedera e Pro Patria, ha perso due incontri di fila, prima contro l’Albinoleffe, poi contro il Livorno.

Il match era inizialmente destinato ad essere giocato alle ore 15, ma una positività riscontrata in un tesserato dei biancorossi ha fatto scattare il protocollo e lo slittamento di orario alle 17 e 30.

L’allenatore in seconda Lunardon, attraverso i profili ufficiali della società, ha dichiarato: “Veniamo da una settimana di grande entusiasmo, i ragazzi sono carichi. Il Renate? affrontiamo una squadra forte con tanti giocatori di categoria, che gioca un discreto calcio. Per noi sarà un’altra bella montagna da scalare, dobbiamo fare un’altra grande prestazione. Sorprese per la partita? no, gli 11 dovrebbero essere gli stessi di sempre ma tutti devono farsi trovare pronti, è lo spirito e l’atteggiamento della nostra squadra”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PIACENZA (4-4-1-1): Vettorel, Simonetti, Bruzzone, Battistini, Visconti; Gonzi, Corbari, Palma, Ghisleni; Corradi; Galazzi. A disposizione: Stucchi, Martimbianco, Saputo, Renolfi, D’Iglio, Miceli, Ballarini, Pedone, Lamesta, Villanova, Babbi, Maritato. All. Manzo

RENATE (3-4-1-2): Gemello, Damonte, Silva, Possenti; Anghileri, Rada, Ranieri, Esposito; Kabashi; Maistrello, Giovinco. A disposizione: Bagheria, Marafini, Merletti, Snatovito, Confalonieri, Lakti, Marano, De Sena, Galuppini, Sorrentino. All. Diana

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena (Catani/Teodori/Baratta)