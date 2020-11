Piacenza calcio, due positivi (un giocatore). Mister Manzo torna in panchina

La società Piacenza Calcio 1919 informa con una nota che a seguito del ciclo di tamponi eseguito nella giornata di venerdì sono emersi due casi di positività al virus SARS-CoV-2 nel gruppo squadra, di cui un giocatore.

I tesserati sono stati posti in isolamento, come da protocollo in vigore. Congiuntamente la società biancorossa annuncia che, dopo due tamponi negativi, mister Vincenzo Manzo tornerà a sedere sulla panchina biancorossa già dalla partita di domenica 15 novembre ad Alessandria (inizio ore 15).