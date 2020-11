Il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorre l’anniversario della fine della Grande Guerra.

A causa dell’emergenza sanitaria, Piacenza ha celebrato la ricorrenza con una cerimonia sobria nel rispetto delle disposizioni ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri: è stata deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti in Piazzetta Mercanti, alla presenza del Prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, del Sindaco di Piacenza e Presidente della Provincia Patrizia Barbieri, del Direttore del Polo Mantenimento Pesante Nord, Magg. Gen. Sergio Santamaria e del Coordinatore provinciale delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, Gen. B. (aus) Raffaele Campus.

Il Prefetto per l’occasione “ringrazia il personale delle Forze Armate per la solidarietà dimostrata con grande umanità e professionalità, anche in questo momento storico, a conferma dei valori più alti di unità e appartenenza sanciti dalla nostra Costituzione”.

foto: Del Papa