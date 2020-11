Piacenza piange lo storico panificatore Carlo Soprani

L’Associazione Panificatori della Città di Piacenza e Provincia, piange la scomparsa di Carlo Soprani, panificatore molto noto sul territorio piacentino.

Carlo Soprani, nato a Piacenza il 2 luglio del lontano 1939, muove i primi passi nel mondo del lavoro a soli 14 anni, svolgendo l’attività di garzone nel forno Libè. Maturata un po’ di esperienza, nel 1965 decide di rilevare un vecchio laboratorio sito sempre a Piacenza in via Mazzini. Il forno di via Mazzini lavora a pieni ritmi fino al 1990, quando con grande coraggio Soprani decide di intraprendere una nuova avventura aprendo un proprio laboratorio presso il centro commerciale “Il Miglio” a Guardamiglio, esportando il pane piacentino oltre al fiume Po. Il negozio prosegue fino al 2005, anno di fine attività.

Carlo Soprani da sempre è stato attività nella vita associativa, entrando subito a far parte dell’Associazione dei Panificatori della Città e Provincia di Piacenza, collaborando con lo storico segretario dell’Associazione, Ragione Di Furia. Soprani ha rivestito il ruolo di Vicepresidente dell’associazione, durante il mandato Parisi, ed ne è stato Presidente dal 1983 al 1985. Molto legato alla famiglia, ed in particolare alla moglie con la quale per ben 56 anni ha condiviso vita e lavoro. “La scomparsa di Carlo Pagani mi addolora, con lui un altro importante pezzo di storia della nostra Associazione se ne va” – ha detto Alberto Sala, attuale Presidente dell’Associazione dei Panificatori.