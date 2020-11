‘Piacenza riparte con te’, buoni acquisto per chi ha fatto spesa in centro

Si è appena concluso il Concorso a premi “Compra e vinci – Piacenza riparte con te” con la ‘consegna’ dei premi ai vincitori: si tratta di 10 buoni acquisto del valore complessivo di 2.100 Euro da spendere entro fine anno in uno dei 100 negozi del centro storico di Piacenza che hanno aderito all’iniziativa.

I vincitori dei premi sono stati estratti a sorte tra i partecipanti, cioè coloro che hanno fatto almeno 20 acquisti in centro dal 15 giugno al 15 settembre.

Ognuno di loro ha scelto il negozio (Golf, Giovannacci, Lord Brummell, Crai falegnameria del gusto, Pinalli, Sintonia, L’erboristeria del Corso, I frutti della terra) dove spendere il proprio buono.

L’attivazione del concorso a giugno, interamente realizzato in modalità on line, ha voluto segnare un momento di ripartenza, essere una delle iniziative che hanno accompagnano il sistema commerciale del cuore pulsante della città nei primi mesi di riapertura delle attività al pubblico, insieme a campagne di comunicazione come “Piacenza resta a casa – i negozi attivi”, “Piacenza riparte in sicurezza- compra locale” e alla campagna rivolta ai giovani per il rispetto delle regole nei locali.

Ora, alla sua conclusione e con la consegna dei premi, vuole essere uno stimolo a ricordare che lo shopping in sicurezza è possibile, anche in questo momento cosi difficile per tutte le attività del commercio della città e del territorio Piacentino.