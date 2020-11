Piacenza ‘zona gialla’, dalle 22 scatta il coprifuoco. Le misure in vigore fino al 3 dicembre

E’ entrato oggi in vigore il nuovo Dpcm varato dal Governo Conte, che avrà validità fino al 3 dicembre.

Come è noto, la Regione Emilia Romagna (e la stessa Piacenza, quindi) è in ‘zona gialla’, area a rischio moderato secondo gli indicatori scelti per monitorare l’andamento dell’epidemia.

Divieto di spostamento dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo, se non “per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute” (è necessario munirsi di autocertificazione), didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e Università; sospensione dei servizi di ristorazione – bar, pub , ristoranti, gelaterie e pasticcerie – dalle 18 alle 5; nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Ancora: capienza al 50% per il trasporto pubblico locale e il servizio ferroviario regionale; sospensione degli spettacoli e delle mostre aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, musei; stop alle attività di palestre e centri benessere; raccomandazione al più ampio uso dello smart working per le attività lavorative e professionali, sia nel privato sia nel pubblico impiego.