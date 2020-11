Pista ciclabile di San Nicolò, iniziati i lavori di riqualificazione. L’intervento durerà un mese, durante il quale la ciclabile resterà chiusa.

Chi usa la due ruote nel tratto tra la frazione di Rottofreno in direzione Piacenza, dovrà ricorrere ad altri percorsi.

“Invito i ciclisti – dice il sindaco Raffaele Veneziani – a preferire ove possibile la percorrenza della ciclabile del ponte Paladini (accessibile dalla strada che conduce alla località Mamago Svizzera) o, comunque, a prestare la massima attenzione durante la percorrenza della via Emilia”.

La sistemazione della ciclabile vedrà la rimozione delle vecchie recinzioni in legno, in alcuni punti già crollate e in generale molto malmesse, e la loro sostituzione con nuove barriere, realizzate in acciaio di tipo cortèn, fa sempre sapere il sindaco Veneziani.