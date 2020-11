Placentia Half Marathon, la 25esima edizione si terrà il 9 maggio 2021

“Abbiamo una data, il 9 maggio 2021, in cui confidiamo di poter svolgere la 25^ Placentia Half Marathon in una situazione di quasi normalità”.

E’ l’impegno assunto dagli organizzatori dell’evento sportivo più amato di Piacenza, in grado di unire agonismo e solidarietà. Se il 25esimo anniversario, in programma lo scorso anno, è stato rinviato a causa della pandemia, ora è stata fissata una nuova data e una serie di iniziative precederanno la manifestazione.

“Abbiamo assunto un impegno anel momento dell’annullamento della nostra iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere il 3 maggio di quest’anno: organizzare, appena ciò fosse stato possibile, un evento sportivo e solidale denominato ‘Aspettando la 25^ PHM’.”

“Di fatto, al momento, non abbiamo ancora idea di quando ciò potrà accadere, ma riteniamo di non poter abbandonare l’impegno preso, per una sorta di “rispetto” nei confronti di tutti coloro che stanno affrontando il covid e la crisi che ha determinato in tutte le sue diverse forme”.

“Rispetto per chi ha sofferto per la propria malattia o per la perdita dei propri cari, per chi lotta all’interno del sistema sanitario rischiando anche la propria vita, per chi si assume la responsabilità di decidere della vita degli altri convivendo con dubbi ed incertezze, per chi rischia di perdere il proprio lavoro e la possibilità di mantenere sé e la propria famiglia, per chi svolge comunque un’attività lavorativa necessaria e la assolve quotidianamente con dedizione”.

“E’ il momento della solidarietà di tutti nei confronti di tutti. Ci sarà altro tempo per le analisi, le critiche, i distinguo, le polemiche”.

Nel nostro piccolo cercheremo di non perdere la speranza, continuando in maniera attiva a dare il nostro contributo, favorendo spunti di riflessione e promuovendo comportamenti corretti e solidali.

“Aspettando la 25^ PHM” è una manifestazione complessa che prevede al suo interno diverse iniziative. La prima, l’unica che al momento ha avuto inizio, è il concorso proposto alle scuole primarie di Piacenza e provincia “A spasso con il mio metro” per la realizzazione di un disegno o uno slogan finalizzati alla personalizzazione di una mascherina.

“L’iniziativa si sviluppa grazie alla collaborazione con il Comune di Piacenza, Ceas Infoambiente e le scuole primarie piacentine, da anni protagoniste della minimaratona Pedibus il momento più bello e significativo della Placentia Half Marathon”.

“Sono previsti premi individuali e di classe per l’acquisto di materiale didattico grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0”.

“Tutte le opere devono essere inviate in formato digitale, entro il 30 novembre, utilizzando il sito www.placentiahalmarathon.org e la pagina https://sites.google.com/view/aspassoconilmiometro/ dove è possibile trovare tutte le informazioni”.

“Le premiazioni si svolgeranno con modalità e data da definire, verso la metà di dicembre. Tutto dipenderà dalla situazione epidemiologica e dalle conseguenti regole del momento. Le possibilità sono diverse: da un corteo per le vie della città, ad un incontro in una prestigiosa sala piacentina, a un collegamento online attraverso uno dei tanti portali che ci siamo abituati ad utilizzare”.

“Abbiamo delineato un programma di massima, sempre raggiungibile dal sito www.placentiahalfmarathon.org dove potrete trovare anche il blog e i link per i canali social attraverso i quali cercheremo di fornirvi tutte le informazioni”.

“Ripartiremo….è solo questione di tempo, ma ripartiremo”.