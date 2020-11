Plácido Domingo in diretta streaming dirige il Requiem di Verdi dedicato alle vittime del Covid

La Fondazione Teatri di Piacenza comunica che, in seguito alle vigenti disposizioni governative che sospendono gli spettacoli aperti al pubblico, la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi diretta da Plácido Domingo, in programma il 24 novembre al Teatro Municipale di Piacenza e dedicata alle vittime del Covid, verrà comunque eseguita a porte chiuse e trasmessa in diretta streaming, visibile gratuitamente in tutto il mondo, grazie al portale regionale Opera Streaming.

Un evento dal forte significato simbolico, che si è scelto di offrire in formula del tutto gratuita tramite la piattaforma web, in grado di raggiungere il più ampio pubblico possibile. A Piacenza, il Maestro Domingo salirà sul podio per dirigere il grandioso capolavoro verdiano di musica sacra, alla guida della Filarmonica Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati. Saranno impegnati quattro solisti di prestigio internazionale, quali il soprano Maria José Siri, il mezzosoprano Annalisa Stroppa, il tenore Antonio Poli e il basso Michele Pertusi.

Il Requiem verdiano sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di Opera Streaming a partire dalle ore 20 di martedì 24 novembre. La Fondazione Teatri informa inoltre che, a partire da sabato 7 novembre, sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti precedentemente acquistati per la Messa da Requiem. La biglietteria del Teatro Municipale, aperta dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 (tel. 0523 492251, biglietteria@teatripiacenza.it), sarà a disposizione per fornire tutte le indicazioni relative alle modalità di rimborso.