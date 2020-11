Polveri sottili ‘fuorilegge’ da tre giorni: attese le misure emergenziali

Dopo alcuni giorni di tregua, tornano a salire i valori di pm10 nell’aria di Piacenza.

Negli ultimi tre giorni, infatti, le centraline Arpae hanno registrato una progressiva crescita dei valori dell’inquinante, attestatesi sempre sopra la soglia massima consentita di 50 microgrammmi per metro cubo (μg/m3): martedì 24 novembre i livelli di pm10 erano pari a 54, mercoledì 25 novembre a 60, mentre giovedì 26 sono saliti fino a 69.

A questo punto, come già avvenuto la settima scorsa, dovrebbero entrare in vigore nuovamente le misure emergenziali, su traffico veicolare e riscaldamento, di contrasto all’inquinamento atmosferico che, come previsto dal Piano regionale integrato per l’aria (LEGGI QUI), scattano dopo tre giorni consecutivi di superamento dei limiti di pm10.