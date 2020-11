Polveri sottili oltre la soglia di legge da 5 giorni. Si attendono i divieti

Rimane alta la concentrazione di polveri sottili nell’aria a Piacenza.

Secondo quanto rilevato dalle centraline Arpae, nella nostra città sono infatti 5 i giorni consecutivi oltre la soglia di legge di 50 microgrammi per metro cubo. E a poco sembrano essere serviti i provvedimenti per il contenimento del traffico veicolare adottati dall’Amministrazione per la giornata di ieri, domenica 15 novembre.

Nello specifico, questa la serie “fuorilegge” per quanto riguarda la concentrazione di pm10 nell’aria piacentina: mercoledì 11 il valore dell’inquinante è stato di 62 µg/m3; mentre giovedì 12 c’è stato un ulteriore incremento (80 µg/m3); venerdì 13 e sabato 14 il valore si è mantenuto fisso a 77 µg/m3; mentre domenica si è scesi a 65 µg/m3.

A questo punto, sono attese ulteriori misure anti-smog: ricordiamo infatti che, da protocollo regionale (LEGGI QUI), le limitazioni emergenziali a traffico e riscaldamento dovrebbero essere applicate al verificarsi di 3 giorni consecutivi oltre la soglia di legge.