Posa fibra ottica lungo le strade provinciali, le modifiche alla viabilità

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati diversi cantieri lungo le strade provinciali che, per evitare situazioni di pericolo, comportano alcune limitazioni al traffico.

Strada provinciale n. 71 Collerino – Per lavori di posa fibre ottiche, mediante percorrenza sotterranea nei centri abitati de ‘I Rabbini’, ‘Costa’ e ‘I Labè’ lungo la Strada Provinciale n° 71 di Collerino nel territorio del Comune di Morfasso, è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 8 alle ore 17,30, con limitazione della velocità a 30 km/h, da lunedì 16 a venerdì 27 novembre in vari tratti della strada.

Strada Provinciale n° 15bis di Morfasso – Sempre la posa di fibre ottiche, mediante percorrenza sotterranea nel Centro abitato di Morfasso lungo la Strada Provinciale n° 15 bis, è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 8 alle ore 17,30, con limitazione della velocità a 30 km/h, fino a venerdì 27 novembre in vari tratti provinciale.

Il servizio viabilità informa inoltre che sono terminati i lavori, lungo la strada provinciale n. 52 di Cariseto, per la messa in sicurezza del tracciato stradale mediante la realizzazione di opere di presidio e di sostegno, in prossimità dell’intersezione per la località Lisore, in Comune di Cerignale e che, pertanto, a partire dalle ore 8 di lunedì 16 novembre, vengono revocate le limitazioni precedentemente imposte.