Prese a sassate la biglietteria di Sarmato, denunciato 29enne

Identificato e denunciato l’uomo che aveva presso a sassate la vetrata della biglietteria della stazione ferroviaria di Sarmato il 29 ottobre scorso.

Si tratta di un 29enne originario della Costa d’Avorio, con precedenti penali, residente a Milano ma che lavora nel piacentino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era presentato alla stazione per salire sul treno pur non avendo acquistato alcun biglietto e per questo era stato invitato a desistere; a quel punto aveva dato in escandescenze raccogliendo dei sassi per poi gettarli contro la vetrata della biglietteria, prima di allontanarsi in fretta in sella ad una bicicletta.

La pattuglia dei carabinieri, giunta sul posto, non era riuscita a rintracciarlo, ma i successivi accertamenti dei militari della stazione di San Nicolò hanno permesso di identificarlo: il 29enne dovrà ora rispondere di danneggiamento.