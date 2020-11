Progetto ‘Cantiere Roma”, gli incontri proseguono on line

Proseguono in streaming, nel rispetto delle disposizioni antiCovid emanate dal governo con il Dpcm del 24 ottobre, gli incontri di formazione rivolti ai giovani, agli adulti e a tutta la cittadinanza organizzati – su affidamento del Comune di Piacenza – nell’ambito del progetto “Cantiere Roma”.

Il primo, in programma venerdì 13 novembre (ore 21.15), vedrà Francesca Scotti, pedagogista della cooperativa Aurora Domus, affrontare il tema “Dar diritto di cittadinanza alle emozioni: la paura, un’emozione negata, riconoscere l’errore per crescere resilienti”. Per partecipare all’iniziativa sarà necessario collegarsi su internet alla piattaforma Google Meet al link https://meet.google.com/oat-njaf-vfq. Mercoledì 18 novembre, sempre alle 21.15, Maurizio Iengo, psicologo e coordinatore di Educatori di strada, tratterà l’argomento “Giovani attivi e crescita personale” (link: https://meet.google.com/awd-xzcp-jme). Infine, giovedì 26 novembre, di nuovo alle 21.15, sul tema “Non da soli” interverrà Massimo Magnaschi, consigliere della Caritas di Piacenza-Bobbio (link: https://meet.google.com/qhb-ooin-hoj).

Per risolvere eventuali problemi tecnici sarà possibile scrivere una email all’indirizzo grestup1@gmail.com oppure telefonare al numero 327 3205214.