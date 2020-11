Provinciale Val Tidone, limite dei 60 km/h nei pressi della Diga del Molato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso lavori di difesa delle sponde del torrente Tidone a valle dello scarico di superficie della Diga del Molato, per i quali risulta necessario utilizzare gli accessi esistenti ubicati alla progressiva km 70+520 e km 71+170 sul lato sinistro in direzione Nibbiano-confine pavese lungo la Strada Provinciale n. 412R di Val Tidone.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento – spiega il servizio Viabilità – e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la proroga dell’istituzione del limite di velocità a 60 km/h e dell’installazione di due cartelli segnaletici “Mezzi di lavoro in azione” Mod. II 388 art. 31 del D.P.R. n. 495/1992, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.07.2021, fra le progressive km 70+320 e km 70+720 e fra le progressive km 71+120 e km 71+320 della Strada Provinciale n. 412R di Val Tidone nel comune di Alta Valtidone.