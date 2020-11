“Quei lividi che non passano” Piacenza Calcio e Casa San Giuseppe insieme contro la violenza sulle donne

Piacenza Calcio e la struttura per anziani Casa San Giuseppe insieme contro la violenza sulle donne.

Nella mattinata del 24 novembre, alla presenza del Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, del Presidente del Piacenza Calcio Roberto Pighi e del Presidente del Comitato Etico Mario Chitti, sono state consegnate agli ospiti della casa di riposo le magliette rappresentative dell’iniziativa “#QueiLividiCheNonPassano” che saranno indossate anche dai calciatori biancorossi.

“Un progetto pensato insieme agli ospiti della casa di riposo per poter condividere un messaggio importante con il pieno supporto della società biancorossa – spiega la società di calcio -. In Italia e nel Mondo una donna su tre è vittima di violenza. Durante il lockdown, a livello mondiale, si sono registrati quasi 25.000 casi in più di violenze mentre in Italia il numero delle richieste d’aiuto è aumentato del 119%, fino ad arrivare a circa 128 chiamate al giorno al 1522 (numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità), secondo i report dell’ISTAT”.