Rancan (Lega) “Bonaccini ritiri la sua ordinanza, è una questione di buon senso”

“Il Presidente Stefano Bonaccini revochi l’ultima ordinanza regionale che ci pone in uno scenario più restrittivo rispetto a quello di altre regioni con il nostro stesso colore”.

Così il capogruppo della Lega ER Matteo Rancan dopo che, ieri, il governo ha stabilito il passaggio dell’Emilia-Romagna in fascia arancione, a poche ore dall’ordinanza regionale con cui il governatore della Regione aveva disposto altre restrizioni.

“Si tratta di buonsenso. Le misure firmate da Bonaccini erano finalizzate ad evitare questo passaggio. Ora che il CTS ha imposto la zona arancione non hanno alcun senso. Anzi, ci penalizzano ulteriormente. I cittadini emiliano-romagnoli si trovano nell’assurda situazione di dover rispettare sia le restrizioni della zona arancione sia quelle dell’ordinanza, che era stata concordata con i sindaci. Ordinanza che, a questo punto, credo che non abbia più ragione di esistere perché il governo ha scelto deliberatamente di non ascoltarci e di non apprezzare i nostri sforzi” conclude il capogruppo della Lega.