Rancan (Lega) “Il nuovo ospedale di Piacenza non diventi oggetto di scontro politico”

“Cerchiamo di lasciare le polemiche da parte perché l’unico modo per arrivare ad avere, nel più breve tempo possibile, un ospedale funzionante a Piacenza è mettersi tutti seduti al tavolo e lavorare per lo stesso obiettivo”.

Così il consigliere regionale piacentino, capogruppo della Lega ER, Matteo Rancan ieri in aula ha espresso la propria soddisfazione per l’arrivo di 20 milioni di euro da destinare al nuovo nosocomio cittadino lanciando un appello. “Evitiamo che l’ospedale diventi un mezzo di discussione politica – ha detto -. Mi pare assurdo che si proponga di cambiare un’area, già individuata dall’amministrazione comunale, dando informazioni sbagliate e dicendo che l’area della Pertite sarebbe gratuita”.

“Dobbiamo continuare a rimanere compatti su questo punto e ci auguriamo che arrivino sul territorio anche i fondi per la Case della Salute per la provincia, come quella di Fiorenzuola” – ha concluso.