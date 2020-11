Record di contagi, Baldino (Ausl) “Rete sanitaria sta reggendo ma occorre la collaborazione di tutti”

“La nostra rete, sia a livello ospedaliero sia territoriale, sta reggendo bene a questa seconda ondata”.

E’ quanto dichiara il direttore generale Ausl Luca Baldino, in riferimento ai 308 nuovi positivi registrati oggi, che rappresentano purtroppo un numero mai raggiunto in un giorno sul Piacentino, “Siamo ovviamente preoccupati dell’incremento dei numeri ma stiamo lavorando costantemente per guardare avanti, cercando di prevedere con un paio di settimane di anticipo il possibile andamento dei contagi e quindi programmare tutte le misure necessarie a fronteggiare la situazione”.

“Ma dobbiamo essere chiari: la collaborazione di tutti è fondamentale. Se non applichiamo con la massima attenzione le misure previste e i comportamenti individuali, lo sforzo estremo del servizio sanitario rischia di essere sterile. Dobbiamo contribuire a contenere il contagio con la collaborazione di ognuno”.