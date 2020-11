Regalo di Natale in anticipo, donata un’ambulanza alla Croce Rossa di Piacenza

Quando nelle scorse settimane la signora Francesca Carini ha bussato alla porta del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Piacenza in viale Malta ha lasciato senza parole il personale in servizio quel giorno. La donna, infatti, ha piacevolmente sorpreso i presenti spiegando che era intenzionata a donare una nuova ambulanza alla Croce Rossa di Piacenza e dedicarla al marito venuto a mancare lo scorso inverno.

Alessandro Guidotti, presidente provinciale della Croce Rossa di Piacenza, e Michele Gorrini, coordinatore della Sede CRI di viale Malta, hanno quindi incontrato la signora Carini, accompagnata dalla nipote. La signora ha rinnovato ai vertici piacentini della Croce Rossa la volontà di contribuire in modo significativo all’acquisto di un’ambulanza nuova e tecnologicamente strutturata per poter essere all’avanguardia sia per i trasporti sanitari che per effettuare i servizi di emergenza in convenzione con il 118. Il tutto anche per commemorare il marito, il signor Giancarlo Cordani. Un uomo che ha consacrato la sua vita al lavoro nell’azienda dedita alla produzione di macchinari per la lavorazione del legno, un imprenditore che giorno dopo giorno era riuscito a costruire una ditta solida e a farla prosperare. Un marito affettuoso e generoso. Amante della natura e degli animali, appassionato di viaggi, collezionava francobolli da tutto il mondo; da ragazzo fu un boy-scout e da allora sempre pronto ad aiutare chi incontrava e, laddove poteva, a dare una mano, un aiuto silenzioso, al riparo delle luci della ribalta.

La signora Francesca era legata sentimentalmente a Giancarlo dal 1970, convolarono a nozze nel 1973 e da allora una vita trascorsa felicemente assieme, fino al 5 gennaio 2020 quando si è spento. Conosceva quell’uomo nel profondo, e così nessuno sfarzo, nessuna cerimonia inaugurale per questa nuova ambulanza. Gli ha voluto rendere omaggio in questo modo sua moglie: in modo silenzioso, come suo marito avrebbe voluto e apprezzato.

«Un sentito ringraziamento a nome di tutta la Croce Rossa di Piacenza per questo gesto così importante che ci ha consentito di acquistare e allestire questa nuova ambulanza – commenta il presidente Alessandro Guidotti -. Un mezzo a beneficio delle persone che hanno bisogno e in sinergia con il personale dipendente e volontario, formato e mantenuto aggiornato per mantenere eccellente il livello qualitativo prestazionale». «Un gesto generoso e per nulla scontato – chiosa Michele Gorrini -. Una nobiltà d’animo che arriva in un momento delicato per l’emergenza sanitaria in corso: che gratifica il personale della Croce Rossa per gli sforzi compiuti in questi mesi e che va a beneficio della collettività, con la cittadinanza che può già contare su un nuovo mezzo di soccorso».