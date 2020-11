Riapre a Piacenza il punto vendita degli scout per tutti gli amanti dell’outdoor

In tempi di chiusura generalizzata, un’apertura fa notizia.

A inizio mese ha riaperto a Piacenza il punto vendita Scout.Coop, punto di riferimento per gli scout e più in generale degli amanti dell’outdoor, ospitato presso la sede della cooperativa sociale Des Tacum, in Via Croce Rossa 3 a Piacenza. La nuova sede, non lontano dall’uscita dell’autostrada Piacenza Sud e dalla sede dell’Università Cattolica, può essere raggiunta facilmente e non presenta problemi di parcheggio; inoltre la collaborazione con Des Tacum ha consentito di ampliare gli orari e i giorni di apertura.

Il punto vendita non è solo riservato agli scout, ma è aperto al pubblico e vorrebbe diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di vita all’aria aperta, per gruppi escursionistici, educativi e parrocchie. E’ infatti possibile trovarvi abbigliamento tecnico come scarponi, sacco a pelo, zaini, ma anche cartine topografiche, prodotti per l’igiene personale e della casa (compresi detersivi alla spina) pubblicazioni dedicate allo scautismo e alla riflessione religiosa. A richiesta si potranno richiedere preventivi per realizzare abbigliamento personalizzato e gadget per gruppi, parrocchie e comunità.

A causa delle disposizioni anti Covid, non avendo potuto inaugurare facendo festa come si avrebbe voluto, per tutto il mese di novembre su tutti gli articoli in vendita (con l’esclusione della merce già in sconto e dell’uniforme scout e fino ad esaurimento scorte) verranno applicati sconti fra il 10% e il 50%.

Il punto vendita Scout.Coop osserverà i seguenti orari:

– mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19;

– giovedì dalle 9 alle 12,

– venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18;

– sabato dalle 15.30 alle 19.30.

Inoltre, ogni mercoledì, a partire dalle ore 18 verrà ospitato un piccolo mercato ortofrutticolo con i prodotti di alcune aziende agricole locali.