Riapre (su prenotazione e una famiglia alla volta) il servizio per l’infanzia “L’Elefante che Legge”

Riapre al pubblico giovedì 19 novembre con modalità nuove, nel rispetto delle disposizioni sanitarie anticontagio previste per le biblioteche, l’Elefante che Legge, il servizio – con sede in via Sbolli 11 a Piacenza – specializzato in letteratura per l’infanzia rivolto a bambini da 0 a 6 anni accompagnati da un adulto (genitori, nonni, baby sitter).

Gestito dalla cooperativa Aurora Domus, il servizio del Comune di Piacenza ha come obiettivo quello di “promuovere la lettura ad alta voce nella prima infanzia – dicono i responsabili -, un’attività che ha il pregio di favorire l’ascolto, la concentrazione e l’immaginazione nel bambino e che contribuisce a creare una forte intimità nell’ambito del nucleo familiare. La lettura condivisa, infatti, fa “compagnia”, e consente di fare viaggi avventurosi e di esplorare luoghi”. Da giovedì 19 novembre sarà quindi possibile accedere alla biblioteca per usufruire del servizio di prestito libri. Nel rispetto del dpcm vigore, al servizio potrà accedere una famiglia per volta, la quale per mezz’ora potrà esplorare lo spazio, scegliere i libri con calma, leggere ed eventualmente ascoltare brevi letture ad alta voce proposte dall’operatrice della biblioteca.

Gli orari di funzionamento del servizio sono: martedì e giovedì dalle 16 alle 18.30, venerdì dalle 9.30 alle 12. Sarà possibile accedere previa prenotazione attraverso messaggio whatsapp o sms al numero 349 9329745. Per gli adulti è d’obbligo l’ingresso con mascherina.