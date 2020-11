Rimonta e ultimo quarto da favola, Assigeco passa ad Orzinuovi (92-94)

RIMONTA E ULTIMO QUARTO DA FAVOLA: L’ASSIGECO PASSA AD ORZINUOVI

Eroici. Non ci sono altri modi per definire i ragazzi dell’Assigeco Piacenza che dopo una rimonta meravigliosa nel quarto periodo hanno espugnato il PalaBertocchi nel quarto periodo grazie ad una reazione d’orgoglio senza precedenti. I biancorossoblu sono stati sotto anche di 17 lunghezze nel quarto finale prima che la coppia Carberry-McDuffie salisse in cattedra e ribaltasse la situazione. I due americani hanno bagnato l’esordio italiano rispettivamente con 31 e 21 punti, vanificando la prova spaventosa di un Anthony Miles da 38 punti.

LA CRONACA – Tommaso Guariglia è il giocatore indiziato a sostituire l’infortunato Molinaro e il lungo campano risponde subito presente portando in vantaggio per 13-8, ben coaudiuvato dalla partenza sprint di Carberry e McDuffie. L’Agribertocchi può contare su un autentico fenomeno come Miles che è il salvagente di una squadra padrona di casa molto imprecisa dall’arco. E’ Spanghero con un bel canestro dalla media a regalare il primo vantaggio agli orceani e con una bella tripla allunga fino al 36-28 che costringe Salieri al primo timeout della partita. Il coach bolognese però pesca dalla panchina un positivissimo Voltolini che si presenta con due triple e manda a riposo un’Assigeco troppo sofferente a rimbalzo sul -2 sul 41-39. Nel terzo periodo è Hollis a spingere il parziale di Orzinuovi che si porta sul 64-50 complici anche tre bombe fondamentali della coppia Mastellari-Martini. Piacenza corre a vuoto e prende tiri dissennati e all’inizio dell’ultimo quarto i padroni di casa scappano sul +17 (79-62). Da lì in poi però Carberry si carica la squadra sulle spalle e con pazienza trova buone soluzioni personali ed è in grado di trovare sempre un compagno libero: Formenti con i primi tre punti della sua partita riduce lo svantaggio sotto la doppia cifra a 2.30 dalla sirena finale (83-75) senza lasciar però presupporre la vittoria ospite. Orzinuovi però torna a sbagliare tanto da oltre l’arco, Massone e Guariglia rosicchiano ulteriormente qualche punto nei pressi del ferro, ma è Carberry con un gioco da quattro punti a dare speranza definitiva ai suoi compagni. A 58 secondi dal termine si compie l’impensabile quando, su un tiro in mezzo all’area fallito da Spanghero, Cesana si impossessa del pallone e spara una tripla in transizione senza nessun senso apparente che trova solo il fondo della retina: 87-88. La squadra difende il risultato con le unghie e con i denti, Orzi prova la tattica del fallo sistematico ma Carberry e Formenti sono perfetti dalla linea della carità e regalano all’Assigeco il primo, liberatorio, urlo di gioia.

MOMENTO CHIAVE – Il tremendo parziale di 34-20 ha permesso l’incredibile rimonta piacentina, completata grazie alla pazzesca tripla di Luca Cesana

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Dopo Treviglio, Tobin Carberry piazza il secondo trentello stagionale che stavolta vale i primi due punti in campionato: chiude a 31 punti accompagnati da 4 rimbalzi, 3 assist ed un glaciale 11/11 ai liberi. Markis McDuffie trova la doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi, mentre Guariglia e Massone chiudono la propria gara con 12 e 11 punti. Buone anche le prove di Cesana e Voltolini, elementi chiave della vittoria Assigeco.

STATISTICHE BIANCOROSSOBLU – L’Assigeco domina la gara a rimbalzo dopo un primo tempo di sofferenza, raccogliendo ben 10 carambole in più degli avversari (46-36) e si dimostra continua dalla lunetta infilando 22 dei 26 tentativi a disposizione. Bene la percentuale da 3 punti (8/20, il 40%), mentre le 17 palle perse hanno rischiato di pregiudicare una partita che la squadra ha dimostrato di sapersi giocare fino alla fine dal punto di vista tecnico e fisico.

IL DOPO PARTITA – “Vincere questo tipo di partite – afferma un soddisfatto coach Stefano Salieri – dimostra che la squadra sta acquisendo durezza mentale attraverso il lavoro che stiamo facendo. Sono sicuramente molto contento non solo per i due punti, ma anche il contributo che hanno portato tutti i ragazzi. L’assenza di Molinaro sicuramente ci ha penalizzato, ma siamo riusciti comunque a prevalere a sotto i tabelloni e a concedere solo 3 rimbalzi offensivi a Orzinuovi in tutto il secondo tempo, dopo i 9 che ci avevano preso nei primi due quarti. Nel finale siamo riusciti a rimanere lucidi e a portare a casa una vittoria che ci dà fiducia nel percorso che stiamo compiendo giorno dopo giorno”.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI-ASSIGECO PIACENZA 92-94

(19-22, 22-17, 31-21, 20-34)

ORZINUOVI: Rupil, Miles 38, Mastellari 8, Cassar, Guerra, Galmarini 2, Martini 14, Tilliander, Zilli 12, Wickramanayake ne, Spanghero 12, Hollis 6. All. Corbani

PIACENZA: Voltolini 6, Perotti ne, Poggi 2, Molinaro ne, Formenti 5, Carberry 31, McDuffie 21, Gajic ne, Massone 11, Guariglia 12, Cesana 6, Jelic ne. All. Salieri

Mikhail Laurenza

Ufficio Stampa

UCC ASSIGECO PIACENZA

(foto tratta dal sito web Assigeco)