Rinasce la sezione di Piacenza dell’associazione nazionale reduci, La Porta presidente

Dopo una pausa di un anno torna a nuova vita la sezione di Piacenza dell’associazione nazionale combattenti e reduci.

Il presidente eletto dal congresso sezionale il 20 novembre 2020 è il tenente colonnello ris. Giovanni La Porta. A serrare le fila dei nuovi soci e a progettare le tante iniziative ci saranno il vice presidente tenente cong. Filippo Lombardi e il resto del consiglio direttivo: Alessandro Centenari e Claudio Bocchi. Tra gli obiettivi dell’associazione ci sono “la difesa dell’unità e dei valori della nazione e della Costituzione, l’assistenza sociale e socio sanitaria ai soci in difficoltà e mantenere viva la memoria storica di tutti i combattenti appartenenti a tutte le armi di cielo, di terra e di mare”. “Ma saremo anche a disposizione della società civile – afferma La Porta – pronti a collaborare con le istituzioni se ci venisse chiesto un sostegno. Ringrazio i presidenti che si sono succeduti per aver sempre cercato di mantenere unita l’associazione”.

La Porta attualmente ricopre anche gli incarichi di presidente di Anget – Gruppo nazionale della Specialità Pontieri dell’Arma del Genio e di vice presidente dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia – sezione di Piacenza. Tra l’altro, ha ricevuto la medaglia di bronzo dal presidente Anget proprio per aver ricostituito il Gruppo dei Pontieri a Piacenza. La carriera di La Porta è iniziata come sottufficiale al Genio pontieri. Dopo aver superato un concorso è diventato ufficiale del ruolo tecnico-amministrativo e ha prestato servizio per anni al Polo di mantenimento pesante nord, nell’ufficio del Direttore. E’ stato anche il direttore delle cerimonie militari che si svolgono ogni anno in occasione delle ricorrenze più significative (IV novembre, 25 aprile, 2 giugno etc).