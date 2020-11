Rinnovo Cda Ricci Oddi, da Prefettura e Comune i bandi di raccolta delle candidature

La Prefettura di Piacenza ha pubblicato, in data odierna, sul proprio sito (www.prefettura.it/piacenza) l’avviso pubblico per l’individuazione di candidature per la successiva designazione di un membro nel Consiglio di Amministrazione della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, così come prevede lo Statuto vigente della stessa nel quale sono indicati anche i requisiti generali e professionali che il singolo candidato dovrà possedere.

Come è noto, infatti, la Prefettura di Piacenza esprime un proprio rappresentante all’interno del consiglio di amministrazione. Le eventuali candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 dicembre 2020 a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC a protocollo.prefpc@pec.interno.it.

Anche il Comune di Piacenza ha pubblicato l’avviso di presentazione candidature per la nomina di due componenti del Cda della Galleria, con il termine di presentazione delle domande fissato sempre per il 7 dicembre. Il Consiglio di amministrazione, di prossima scadenza, si compone complessivamente di sette seggi.