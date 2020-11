Riparte il pronto spesa della Croce Rossa “Siamo al servizio dei cittadini”

Se il servizio pronto farmaco messo in campo dai volontari della Croce Rossa di Piacenza non è mai venuto meno, neppure quest’estate, il servizio pronto spesa, a seguito di un forte decremento della domanda era stato sospeso.

“Per il momento siamo a 110 consegne di farmaci a settimana e di poche unità per quanto riguarda le consegne a domicilio della spesa – spiega Giovanni Buttafava, volontario Croce Rossa di Piacenza e coordinatore del servizio Il Tempo della Gentilezza – con due equipaggi che orbitano sulla città di Piacenza e provvedono a consegnare a domicilio la spesa a chi è costretto in isolamento domiciliare a seguito del Covid19 o di altre patologie di salute”.

“Un’attività complementare al servizio di consegna dei farmaci – prosegue Buttafava -, che avviene in collaborazione con la farmacia ospedaliera dell’asp, è il rinnovato impegno in stretta sinergia con il Comune di Piacenza per la consegna dei viveri”.

“Il Centro operativo del pronto spesa è l’Unità Operativa dei Servizi Sociali del Comune di Piacenza, che riceve le richieste da parte dell’utente. Giunge quindi una mail alla sede di Croce Rossa di Piacenza con i dettagli; così il mio team si premura di far combaciare gli impegni di consegna con quelli dei farmaci, al fine di rende efficiente e rapidi i tempi di consegna, agevolando il lavoro dei volontari”.

“Le consegne vengono effettuate per questa settimana da 2 equipaggi (ognuno composto da due volontari siano essi temporanei che effettivi) e dalla prossima se ne aggiungerà un terzo. La turnazione avviene dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 19, dal lunedì al sabato. Gli equipaggi utilizzano le auto del Comitato Provinciale CRI, e non posso che rinnovare i ringraziamenti ai privati cittadini, banche, fondazioni e aziende che hanno contribuito in modo così generoso nei mesi scorsi a potenziare il parco auto della Croce Rossa di Piacenza”.

“Gli operatori che svolgono queste mansioni sono in massima sicurezza, con le mascherine altamente filtranti e altri dispositivi di protezione. Gli utenti invece possono pagare la spesa sia con bonifico che con i POS che vengono forniti dal supermercato”.

Per chi avesse necessità, il numero per il pronto farmaco è 0523/302215 mentre quello del pronto spesa è 0523/492737 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) e qui rispondono operatori del Comune che mettono direttamente in contatto con l’attività che si è resa disponibile più vicina. Verranno così adottati protocolli differenti a seconda della condizione di salute di chi chiama. L’operatore comunicherà una “Parola Chiave” obbligatoria, sempre diversa, per evitare il rischio di eventuali truffatori. Le consegne, compatibilmente con le disponibilità, vengono effettuate nelle giornate di mercoledì e sabato per i soggetti fragili e il sabato per i soggetti in quarantena o isolamento preventivo.