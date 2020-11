Riqualificazione marciapiedi in via San Bernardo e Somaglia, divieto di sosta dal 16 novembre al 12 dicembre

Per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione dei marciapiedi, dalle ore 8 di lunedì 16 novembre alle 20 di sabato 12 dicembre, in via San Bernardo e via Somaglia a Piacenza, saranno istituiti progressivamente il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate da apposita segnaletica e di accesso alle autorimesse, nonché quello di circolazione dei pedoni sui marciapiedi oggetto di intervento.

La normale viabilità – informa il Comune di Piacenza – sarà immediatamente ripristinata qualora i lavori dovessero concludersi prima della data indicata.