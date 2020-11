Riqualificazione tetto Municipale, domani limitazioni al traffico in via Verdi

Il Comune di Piacenza informa che per consentire la rimozione della gru a torre utilizzata per i lavori di riqualificazione del tetto del Teatro Municipale, dalle ore 7 alle ore 20 di domani, mercoledì 25 novembre, in via Verdi, nel tratto compreso fra l’intersezione stradale formata con piazza S. Antonino e vicolo S. Martino, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nonché quello di circolazione, divieto quest’ultimo dalla cui osservanza – per entrambe le direzioni di marcia – saranno esonerati i veicoli dei residenti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ubicate nella via.