Riscaldamento e ambiente, al via un ciclo di incontri online

Prende il via oggi, venerdì 13 novembre, il ciclo di brevi incontri on line con gli esperti di Aiel, Associazione italiana Energie agroforestali, per promuovere un corretto utilizzo degli impianti di riscaldamento a legna e pellet, coniugando efficienza, sicurezza, rispetto dell’ambiente e risparmio economico.

La campagna di sensibilizzazione, avviata dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto europeo Life Prepair, si articolerà in una serie di eventi via web da oggi al 5 febbraio, trasmessi al link www.facebook.com/events/2304372173042726. Quello odierno – on line alle 13 – riguarda la sostituzione del proprio apparecchio obsoleto con il conto termico, mentre giovedì 19 novembre alle 18 si parlerà di un efficace utilizzo della stufa a legna per ridurre le emissioni inquinanti. Venerdì 27 novembre, alle 13, sarà la volta di un approfondimento sui generatori più ecologici, laddove venerdì 4 dicembre, sempre alle 13, i consigli degli esperti riguarderanno la corretta manutenzione della stufa.

Si conferma l’orario delle 13 anche per i successivi appuntamenti: venerdì 11 dicembre si chiarirà come distinguere la qualità del pellet e giovedì 17 dicembre il tema sarà come stagionare la legna per contenere le emissioni prodotte. Venerdì 15 gennaio, si presenteranno le informazioni di base da conoscere per l’installazione di una stufa o una caldaia, mentre venerdì 22 gennaio ci si focalizzerà sulla scelta di legna di qualità per rispettare l’ambiente. Ancora da confermare gli ultimi appuntamenti, per ora in calendario il 29 gennaio e il 5 febbraio, con tematiche da definire.