Ristrutturazione biblioteca della Besurica, spazio temporaneamente chiuso al pubblico

Nuovo look per la sede della biblioteca comunale della Besurica a Piacenza.

Infatti a partire da lunedì prossimo, 23 novembre, la struttura sarà chiusa temporaneamente al pubblico per una serie di interventi di riallestimento degli spazi: “Il ruolo delle biblioteche decentrate è determinante per i cittadini delle periferie – spiega l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – e con questi interventi vogliamo fare in modo che coloro che frequentano la sede di via Perfetti 2 abbiamo maggiori comfort e possano usufruire di una migliore organizzazione interna”.

Gli interventi previsti, resi possibili anche grazie all’Istituto Beni Culturali dell’Emilia Romagna, nell’ambito del Piano bibliotecario 2020, comporteranno infatti un importante riallestimento funzionale: “Verrà creato uno spazio dedicato ai più piccoli – prosegue l’assessore – e altri ambienti in grado di accogliere un patrimonio bibliografico in costante aumento. Avevamo scommesso sulla necessità di rendere sempre più adeguata alle richieste dei lettori questa biblioteca, lo stiamo facendo e nel tempo proseguiremo con impegno e con costanza. Dobbiamo valorizzare le sedi bibliotecarie per consentire al pubblico, spesso giovane, di poter usufruire di un numero sempre maggiore di libri e di avvicinarsi con entusiasmo alla lettura”.

Per gli utenti che hanno libri in prestito la scadenza è da ritenersi prorogata fino alla riapertura della sede. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti si consiglia di guardare sempre il sito http://www.passerinilandi.piacenza.it.