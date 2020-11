Rolex e 150mila euro in contanti sequestrati dalle Fiamme Gialle

In un materasso banconote per un controvalore di 150mila euro, all’interno dell’abitazione privata una decina di orologi Rolex e di altri brand, oltre a monili d’oro e gioielli, per un ammontare complessivo di decine di migliaia di euro.

È quanto il nucleo di polizia economico – finanziaria delle Fiamme Gialle di Piacenza ha sequestrato a seguito di controlli fiscali di routine che hanno riguardato un bar della città. Nei giorni scorsi, infatti, i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito accertamenti specifici su IVA, fatture e scontrini in un esercizio pubblico. Ai controlli all’interno del bar hanno fatto seguito ulteriori approfondimenti all’interno dell’abitazione privata del titolare.

I finanzieri hanno quindi rinvenuto all’interno dell’abitazione vari orologi di lusso e gioielli, inoltre in un doppio fondo di un materasso sono venuti alla luce 150mila euro; quanto reperito è stato pertanto oggetto di sequestro preventivo. Proseguono le indagini per capire la provenienza del denaro e le modalità di acquisto degli orologi e dei gioielli. Il bar non è stato oggetto di chiusura e, per il momento, continua a svolgere la propria attività.