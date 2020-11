San Francesco dall’alto, oggi ultima salita. Poi stop alle visite fino al 3 dicembre

Giovedì 5 novembre aprirà straordinariamente la salita sulla basilica di San Francesco, “San Francesco visto dall’Alto. Con lo sguardo verso il cielo”.

Dalle 16 alle 20 sarà ancora una volta possibile effettuare un’emozionante ascesa fino ai 20 metri d’altezza dell’oculo in facciata, per ammirare Piazza Cavalli dall’alto, l’interno della chiesa visto dal rosone e la bellissima lunetta dipinta dal Marini e dal Fiamminghino. Per prenotare un posto chiamare il 3495169093 (prenotazione fortemente consigliata)

Gli ingressi – informano gli organizzatori – sono contingentati nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza e delle buone prassi: distanziamento sociale, obbligo di mascherina all’interno e all’esterno, igienizzazione mani. Da domani – aggiungono -, venerdì 6 novembre 2020, l’evento verrà sospeso in osservanza del nuovo DPCM almeno fino al 3 dicembre, salvo nuove disposizioni governative. La salita non sarà consentita ai minori di anni 6, persone con difficoltà di deambulazione, problemi cardiaci, a coloro che soffrono di vertigini e a persone ipovedenti.

Orari: Dalle 16.00 alle 20.00 (Per ragioni di sicurezza chiuso in caso di maltempo)

Costi: Biglietto unico: 4.00 €; Riduzione under 16: 2.00 €

Contatti: e-mail: sanfrancesco.pc@gmail.com; telefono: 349.5169093

Sito e social

www.piacenzapace.it

https://www.facebook.com/SanFrancescoDallAlto