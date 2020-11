Sanità, Tagliaferri (FdI) “La Regione potenzi la medicina di base”

“La Regione potenzi la medicina di base”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), “che – viene sottolineato in una nota – ripercorre puntigliosamente tutti i problemi emersi nella gestione della seconda ondata del coronavirus, rilanciando l’allarme sulla sospensione e sui ritardi nelle prestazioni extracoronavirus”.

Il consigliere interroga la Giunta chiedendole di “intervenire per potenziare la medicina territoriale, anche mediante l’attivazione di fondi e spese straordinarie” e domandando all’esecutivo “come intenda evitare in questo secondo lockdown il ripetersi di situazioni di disagio per l’utenza, mantenendo e sostenendo l’attività specialistica ambulatoriale pubblica in ogni sede in cui sia possibile effettuarla in sicurezza, in analogia con quanto previsto per gli ambulatori privati convenzionati”.