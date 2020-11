Un defibrillatore è stato posizionato in piazza Roma a Sarmato (Piacenza) grazie alla generosità del Gruppo Alfa di Protezione Civile, che ha donato un nuovo dispositivo di soccorso al Comune, dopo la dismissione del precedente, sempre fornito dai volontari.

Il nuovo dispositivo è di ultima generazione – informa l’Amministrazione di Sarmato – e permette di soccorrere sia bambini che adulti con i medesimi elettrodi; il centro del paese resta così protetto da un presidio molto importante, che può permettere di salvare una vita. “L’amministrazione comunale è grata al Gruppo Alfa, sempre presente e attivo sul territorio, per la donazione e per la disponibilità ad occuparsi della manutenzione del defibrillatore, che è stato posizionato nella teca allarmata adeguatamente protetta anche dalla pioggia che avevamo fatto realizzare lo scorso anno – spiega la sindaca Claudia Ferrari -. La presenza di un dispositivo di primo soccorso nel centro del paese è molto importante: si spera sempre di non averne bisogno, ma è fondamentale essere pronti in caso di necessità”.

Foto 2 di 2



Il funzionamento del defibrillatore è semplice – evidenzia il Comune – e si viene guidati passo dopo passo dal dispositivo stesso, ma gli stessi volontari del Gruppo Alfa sottolineano “quanto sia importante frequentare un breve corso di formazione per essere sicuri di poter intervenire adeguatamente, qualora ce ne fosse bisogno”; anche se “al momento non è possibile organizzare serate formative”, i volontari si propongono di “organizzarne una appena terminerà l’emergenza sanitaria”. Sarmato resta così “cardio protetto” anche nel pieno centro, nell’ottica di mantenere alta l’attenzione alla comunità sotto vari aspetti, anche in questo periodo così delicato.