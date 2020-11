Scavi per fibra ottica, limitazioni al traffico in via San Bartolomeo e via Degani

Per consentire l’effettuazione di alcuni scavi per lo sviluppo della rete in fibra ottica, dalle ore 7 di lunedì 30 novembre alle ore 12 di mercoledì 2 dicembre, in via San Bartolomeo a Piacenza sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord della carreggiata, mentre dalle ore 12 di mercoledì 2 dicembre alle ore 20 di sabato 5 dicembre, in via Degani saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord della carreggiata, nonché quello di circolazione, divieto quest’ultimo dalla cui osservanza – per entrambe le direzioni di marcia – saranno esonerati secondo le fasi operative del cantiere i veicoli dei residenti.