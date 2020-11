Scontro con un’auto all’incrocio, ferito giovane ciclista

Si trova ricoverato in serie condizioni il giovane ciclista rimasto coinvolto nel pomeriggio del 23 novembre in un incidente a Castelvetro (Piacenza).

E’ accaduto poco dopo le 15 all’incrocio tra la provinciale 10 e quella dei Due Ponti, all’altezza della casa cantoniera: il ragazzo, un 21enne cremonese, viaggiava in sella ad una bicicletta da corsa, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto. A seguito dell’impatto il giovane, che indossava il casco protettivo, è finito a terra riportando diverse ferite. E’ stato soccorso rapidamente dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli, intervenuta insieme all’auto infermieristica del 118 di Roveleto; attivato anche l’elisoccorso da Parma.

Dopo le prime cure, il 21enne è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Cremona; dalle prime informazioni non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale.