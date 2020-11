Scontro tra auto e ambulanza in via Farnesiana. Due feriti

Due feriti lievi è il bilancio di uno scontro avvenuto domenica mattina a Piacenza tra un’ambulanza che stava svolgendo un servizio di assistenza e un Suv.

L’impatto è avvenuto in via Farnesiana all’incrocio con via Millo e via Beati. Il mezzo di soccorso della Pubblica di Carpaneto stava percorrendo in sirena l’incrocio quando è avvenuto l’incidente, la dinamica è al vaglio della polizia locale giunta sul posto insieme alla Croce Rossa di Piacenza.

I due occupanti il Suv sono rimasti contusi. Sul posto anche gli uomini di Sicurezza e Ambiente per la pulizia della strada.