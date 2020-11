Scontro tra due auto a Calendasco, ferita una persona e divelta centralina Enel. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 14 novembre, tra via Milano e via Piacenza, nella zona industriale del Comune.

Per cause ancora da chiarire, si sono scontrate una Mercedes Classe C e una Fiat 500 L, il cui guidatore, un uomo di 72 anni, è rimasto ferito in modo lieve. Nell’impatto è stata divelta una centralina Enel. Sul posto, per i soccorsi la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia – Valluretta.