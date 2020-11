Scontro tra una Fiat Punto e un Mercedes Vito, poco prima di mezzogiorno di martedì 17 novembre, in via Martiri della Resistenza, all’incrocio con via Amedeo Silva, a Piacenza.

Sul posto per i soccorsi un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza, che ha trasportato il conducente della Punto al Pronto Soccorso cittadino. Le sue condizioni non sono critiche, sebbene abbia riportato una profonda ferita al capo. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale. Primi sul luogo del sinistro i militari della Guardia di Finanza di Piacenza che hanno raccolto le generalità degli occupanti e atteso l’arrivo dei sanitari.