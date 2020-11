Scuola e cultura d’impresa, evento online e nuovo protocollo regionale

Nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica (14 ottobre-19 dicembre) è in programma per giovedì 5 novembre (dalle ore 14.30 alle ore 17.30) un evento in streaming sul tema “Educazione e orientamento all’imprenditorialità: progetti e prospettive“.

L’iniziativa, gratuita, si rivolge in particolare a dirigenti scolastici e docenti, imprese e loro associazioni, enti locali, parti sociali, operatori della formazione. Tra i temi trattati: “Sillabo” per la scuola secondaria di secondo grado, progetti e testimonianze di scuole, l’imprenditorialità nella didattica per competenze, la cultura d’impresa sui banchi di scuola, successo formativo e Laboratori Esperienziali per le competenze. Nel corso dell’iniziativa sarà anche sottoscritto il nuovo Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Unione regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna per la promozione della cultura d’impresa e per lo sviluppo delle competenze di orientamento e auto-orientamento.

Sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna (www.ucer.camcom.it) sono disponibili il programma completo e le indicazioni per l’iscrizione on line.