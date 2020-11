Seminari formativi on line gratuiti per imprese del turismo enogastronomico

Il turismo è stato pesantemente colpito dalle conseguenze della pandemia da COVID-19. A seconda della durata della crisi, si ipotizza che il potenziale shock dovuto al calo dell’economia turistica internazionale nel 2020 potrebbe oscillare tra il 60 e l’80%.

Il comparto, che vale oltre il 10% del PIL italiano, presenta delle notevoli peculiarità, a partire dal ruolo centrale della percezione del potenziale viaggiatore, che devono essere gestite per permettere una rapida ripresa del settore quando torneranno le condizioni adatte agli spostamenti.

Oltre alle misure immediate a sostegno del turismo, l’attenzione andrà indirizzata a sviluppo di interventi per favorire la ripresa, il ripristino della fiducia dei viaggiatori e il ripensamento del settore turistico per il futuro.

Proprio su questo aspetto Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con le Camere di commercio della regione, APT Servizi, le tre Destinazioni turistiche e ISNART, organizza un ciclo di seminari di formazione on line indirizzati alle imprese emiliano-romagnole attive (o interessate) al turismo enogastronomico.

L’obiettivo del ciclo “Prepararsi a ripensare il turismo per un 2021 da protagonista” è di accompagnare le imprese turistiche attraverso strumenti utili a poter affrontare, con maggiore consapevolezza e soluzioni, alcuni aspetti della crisi.

I seminari, distinti per Destinazione turistica di pertinenza, sono indirizzati alle attività ricettive, ristorative e di produzione food & wine.

La ristorazione, che fa da traino ai consumi agroalimentari, e l’enogastronomia sono infatti un segmento determinante per il turismo e la diffusione del “made in Italy” di qualità.

Per partecipare, è necessario iscriversi seguendo il link riportato nella locandina relativa alla propria Destinazione turistica di pertinenza.

La registrazione è richiesta per ogni singola data. Un link per il collegamento sarà inviato in anticipo, prima di ciascun singolo webinar.

La partecipazione ai seminari è gratuita.

Questo il calendario degli appuntamenti, tutti in programma dalle ore 14 alle 16.30, distinti per Destinazione turistica.

Destinazione turistica Emilia:

1. imprese ricettive venerdì 27 novembre

2. imprese ristorative lunedì 30 novembre

3. imprese Food & Wine: mercoledì 2 dicembre