Serie C, Piacenza in campo a Como nel posticipo DIRETTA

SERIE C – 13^ GIORNATA

COMO – PIACENZA 0-0

LA DIRETTA

15′ – Gara ancora bloccata, equilibrio in campo e nessuna occasione

3′ – Piacenza in avanti, Ballarini pescato in verticale cerca Siani in area, conclusione ribattuta dalla difesa

Fischio d’inizio a Como, palla al Piacenza. Prima del via un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona

Formazioni

Como: Facchin, Solini, Bovolon, Iovine, Terrani, Gatto, Bellemo, Rosseti, Hmaidat, Bertoncini, Ferrari. A disposizione: Zanotti, De Nuzzo, Celeghi, Gabrielloni, Cicconi, Crescenzi, Soldi, Walker, Arrigoni, Foulds, Magrini, Dkidak. Allenatore: Banchini.

Piacenza: Libertazzi, Renolfi, Bruzzone, Corradi, Heatley, Battistini, Corbari, Maritato, Siani, Galazzi, Ballarini. A disposizione: Stucchi, Martimbianco, Maio, Palma, Losa, Babbi, Ghisleni, Casati, Visconti. Allenatore: Manzo.

Posticipo del lunedì sera per il Piacenza Calcio che alle 21 (diretta RaiSport) affronterà in trasferta il Como, formazione attualmente settima in classifica a quota 20 punti.

Una partita non facile per i biancorossi, in emergenza tra casi covid e squalifiche, nonchè reduci da tre sconfitte consecutive. L’ultima in ordine di tempo è arrivata nel recupero del 25 novembre contro la Giana Erminio: un secco 2 a 0 in una sfida che metteva in palio importanti punti per la lotta salvezza. Al penultimo posto, fermi a 9 punti, gli uomini di Mister Manzo sono chiamati ad una prova d’orgoglio per provare un’ardua risalita verso zone più tranquille della classifica.

“I ragazzi si sono allenati bene, nonostante le defezioni – le parole alla vigilia del match dell’allenatore del Piacenza -. Siamo pronti per una sfida delicata, importante per il morale e la classifica. C’è la buona notizia di quattro tamponi negativi e altrettanti giocatori recuperati. Il Como è una squadra forte, costruita per il vertice: non dobbiamo però guardare gli avversari, ma pensare a noi e a fare meglio rispetto alle ultime prestazioni per superare questo momento delicato. Mi aspetto una reazione rispetto a mercoledì, oggi al di là degli aspetti tecnici e tattici serve una prova importante dal punto di vista caratteriale”.