“Serve sforzo collettivo per fermare la diffusione del virus”. Più controlli anti assembramenti

“L’emergenza sanitaria in atto richiede ancora uno sforzo collettivo per evitare che il Covid continui a diffondersi accrescendo l’impatto sul sistema sanitario pubblico e, segnatamente, sulla rete ospedaliera”.

Lo ha detto il Prefetto di Piacenza Daniela Lupo nel corso dell’ultima riunione (in videoconferenza) del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, alla quale, oltre ai rappresentanti delle forze dell’odine, hanno preso parte il sindaco di Piacenza – e Presidente della Provincia – Patrizia Barbieri insieme ai Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane del territorio e ai rappresentanti dei comuni di Fiorenzuola, Castel San Giovanni, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Gazzola, Ottone e Sarmato.

Alla luce delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e delle circolari esplicative del 7 e 9 novembre, il Comitato – fa sapere la Prefettura – ha esaminato le principali criticità territoriali (come piazze e strade) dove si possono creare assembramenti: “È stato disposto che i controlli su tali punti, garantiti dalle forze dell’ordine e dalle polizie locali, saranno incrementati in un’ottica di deterrenza e prevenzione, sanzionando i comportamenti posti in essere in violazione della normativa vigente. Particolare attenzione sarà data ai territori di confine con l’intensificazione dei controlli viabilistici e verranno altresì intensificati i controlli preso le grandi aree di vendita e i centri storici”.

Il Prefetto ha ribadito “l’importanza di una rigorosa osservanza del Dpcm, così come interpretato dalle circolari ministeriali del 7 e 9 novembre scorso, che si pongono come essenziali per la riduzione, o comunque per il non aggravamento, della curva epidemiologica in questa provincia”. Ha ricordato che i controlli “non possono prescindere da una responsabilizzazione dei comportamenti dei singoli” e condiviso con gli amministratori locali, la necessità che, “ognuno per il proprio ambito, proseguano nella comunicazione istituzionale, sensibilizzando sui comportamenti da tenere”.

A seguire, si è tenuta, poi, una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi a cui hanno partecipato, oltre ai sindaci di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Direttore generale dell’ASL, il Direttore del Polo Mantenimento Pesante Nord e il rappresentante dell’Agenzia regionale di protezione civile per la periodica analisi e per il monitoraggio dei dati epidemiologici dell’ultima settimana.