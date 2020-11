Sfida salvezza contro la Giana Erminio per un Piacenza in piena emergenza

E’ un Piacenza letteralmente decimato quello che affronta la trasferta di Gorgonzola, dove mercoledì pomeriggio (ore 15, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) affronta la Giana Erminio nel recupero della partita rinviata lo scorso 7 novembre.

Sono 14 i biancorossi, in quarantena causa Covid, indisponibili per una sfida decisamente importante in chiave salvezza: l’emergenza – tra virus e infortuni – si è palesata in particolare in porta, tanto che la società è stata costretta ad ingaggiare in tutta fretta l’estremo difensore Libertazzi, subito chiamato all’esordio fra i pali da titolare. Reduce da due sconfitte consecutive, il ko interno con la Pro Patria e poi quello esterno ad Alessandria, la squadra di Manzo è scivolata in piena zona playout (anche se con due partite da recuperare) e nonostante la situazione di oggettiva difficoltà non può permettersi di commettere altri passi falsi al cospetto di un avversario che la precede di un punto ed è reduce dal blitz sul campo della Lucchese.

Alla vigilia in casa Piacenza ha parlato il responsabile dell’area tecnica Simone Di Battista: “Rispetto a quando dovevamo affrontare la Giana la nostra situazione è cambiata, ma questo non deve essere un alibi: cercheremo di portare a casa il risultato migliore. Abbiamo qualche defezione importante sui ragazzi che hanno giocato sempre da titolari, come Visconti, Gonzi e Palma, ma sono sicuro che chi li sostituirà farà sicuramente bene. Non mi va di dire che questa è una sfida da ultima spiaggia, il campionato è ancora lunghissimo, ma siamo tutti consapevoli che si tratta di una partita importante. Siamo ancora in un periodo di crescita, l’allenatore è tornato con la squadra da tre-quattro giorni, ma anche nel mese in cui il mister è mancato la squadra ha sempre dato tutto ottenendo anche buoni risultati”.

Problemi anche per la Giana Erminio, che vede allungarsi la lista degli infortuni: oltre a Madonna, Pirola, Ruocco, Di Maira, Perico e Greselin, qualche problema muscolare anche per Palazzolo e Marcandalli.

LE SQUADRE IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – In occasione della partita i calciatori di entrambe le squadre scenderanno sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso aderendo alla campagna di sensibilizzazione nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. “Non solo per dire BASTA ad una piaga sociale che sembra peggiorare di anno in anno, non solo per ricordarsene in questo 25 novembre, ma per gridarlo a tutti ogni giorno, con una cicatrice sul volto, quella cicatrice che non possiamo più tollerare le donne debbano nascondere”.